Врач посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе

Гастроэнтеролог Неронов посоветовал пить кофе без сахара для борьбы с похмельем

Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, как можно справиться с похмельем после праздничного застолья. Способы улучшить самочувствие после употребления алкогольных напитков он раскрыл в разговоре с «Известиями».

«Отличной идеей будет начать утро с чашки зеленого чая или черного кофе без сахара. Это поможет почувствовать себя немного лучше благодаря антиоксидантам. Однако стоит избегать кофе с молоком или сахаром, так как они могут раздражать желудок», — отметил врач.

Врач добавил, что облегчить симптомы похмелья также помогает рассол: он помогает восстановить баланс минералов в организме, нормализует давление, снимает сухость во рту и избавляет от обезвоживания. Помочь побороть похмелье может умеренная физическая активность на свежем воздухе, подчеркнул Неронов. Кроме того, полезным будет контрастный душ, однако он подходит только для тех, у кого нет проблем с сосудами.

При этом доктор подчеркнул, что такие распространенные способы борьбы с похмельем, как необходимость опохмелиться и употребление жирной пищи, могут только усугубить проблему.

Ранее Неронов назвал допустимую дозу алкоголя. По его словам, ежедневно допустимо выпивать не более 40 миллилитров чистого этанола (100 миллилитров водки).