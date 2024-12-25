Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 25 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках НАТО увеличить присутствие в Эстонии

Politico: НАТО не увеличила контингент в Эстонии из-за нехватки британских войск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) не смогла увеличить контингент в Эстонии из-за нехватки британских войск. Об этом пишет Politico.

«НАТО создало боевые группы в большинстве восточных стран-участниц и планирует расширить эти группы в Латвии и Литве», — отмечает издание.

Politico оценило попытки альянса увеличить присутствие в Эстонии и других странах Прибалтики. Отмечается, что правительство Великобритании пообещало привести в готовность свою Четвертую бригадную боевую группу для быстрого развертывания. В настоящий момент около 900 британских солдат дислоцируются в Эстонии в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа к западу от Таллина.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила о новой горячей точке в «теневой войне» Запада с Россией. По мнению собеседников издания, Прибалтика является новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названо число погибших в крушении самолета с россиянами в Казахстане

      В московской квартире женщина расправилась со знакомым

      Apple обвинили в очередном нарушении патента

      Рианна высказалась о популярном в 2000-х тренде фразой «о чем, черт возьми, я думала?»

      В России начали готовить проект нового газопровода в Китай

      Лавров прокомментировал заявление пославшего Россию на три буквы Зеленского

      В российском городе сосед с топором угрожал женщине с ребенком

      Стало известно о попытках НАТО увеличить присутствие в Эстонии

      Лавров объяснил отсутствие посла России в США

      Новак оценил темпы роста российского ВВП в уходящем году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше