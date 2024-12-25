Стало известно о попытках НАТО увеличить присутствие в Эстонии

Politico: НАТО не увеличила контингент в Эстонии из-за нехватки британских войск

Организация Североатлантического договора (НАТО) не смогла увеличить контингент в Эстонии из-за нехватки британских войск. Об этом пишет Politico.

«НАТО создало боевые группы в большинстве восточных стран-участниц и планирует расширить эти группы в Латвии и Литве», — отмечает издание.

Politico оценило попытки альянса увеличить присутствие в Эстонии и других странах Прибалтики. Отмечается, что правительство Великобритании пообещало привести в готовность свою Четвертую бригадную боевую группу для быстрого развертывания. В настоящий момент около 900 британских солдат дислоцируются в Эстонии в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа к западу от Таллина.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявила о новой горячей точке в «теневой войне» Запада с Россией. По мнению собеседников издания, Прибалтика является новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО.