На Западе заявили о новой горячей точке в «теневой войне» с Россией

WSJ: Прибалтика является горячей точкой в столкновении интересов России и НАТО

Прибалтика является новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Столкновения с Россией в Прибалтике указывают на новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы», — утверждается в публикации.

По словам неназванных западных чиновников, после начала украинского конфликта российские корабли в Балтийском море якобы стали прибегать к предупредительным выстрелам по кораблям альянса. Кроме того, источники издания обвинили Россию в создании помех для воздушного движения в регионе, а также в «опасных маневрах» с использованием истребителей.

В 2023 году Литва, Латвия и Эстония подписали декларацию об открытии воздушного пространства для военной деятельности НАТО в Прибалтике. Документ предоставляет странам альянса возможность без ограничений использовать воздушное пространство.