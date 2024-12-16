Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 16 декабря 2024Мир

На Западе заявили о новой горячей точке в «теневой войне» с Россией

WSJ: Прибалтика является горячей точкой в столкновении интересов России и НАТО
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Прибалтика является новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Столкновения с Россией в Прибалтике указывают на новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы», — утверждается в публикации.

По словам неназванных западных чиновников, после начала украинского конфликта российские корабли в Балтийском море якобы стали прибегать к предупредительным выстрелам по кораблям альянса. Кроме того, источники издания обвинили Россию в создании помех для воздушного движения в регионе, а также в «опасных маневрах» с использованием истребителей.

В 2023 году Литва, Латвия и Эстония подписали декларацию об открытии воздушного пространства для военной деятельности НАТО в Прибалтике. Документ предоставляет странам альянса возможность без ограничений использовать воздушное пространство.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

      Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку попросили заключить под стражу

      Украина не провела аукцион на транзит российского газа в Европу

      В Грузии сделали заявление об ответных санкциях против Литвы и Эстонии

      В Киргизии назвали причину отставки премьера

      Капризов вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ

      Стало известно имя преемника премьер-министра Киргизии

      Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Известная 61-летняя актриса обнажила грудь во время съемки для глянца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше