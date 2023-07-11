Прибалтика открыла воздушное пространство для деятельности НАТО

Литва, Латвия и Эстония на саммите в Вильнюсе открыли воздушное пространство для НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе Литва, Латвия и Эстония подписали декларацию об открытии воздушного пространства для военной деятельности союзников по Североатлантическому альянсу, передает ТАСС.

Документ предоставляет странам НАТО возможность без ограничений использовать воздушное пространство стран Прибалтики для мер сдерживания, дежурства и проведения масштабных военных учений.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что республика намерена инвестировать более 140 миллионов евро в развитие авиабазы, принимающей контингент союзников. Он также назвал декларацию важным шагом по обеспечению обороны воздушного пространства прибалтийских стран.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пригласит Украину при согласии всех членов военного блока и в случае выполнения необходимых условий.