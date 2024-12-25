Беженец рассказал об убийствах мирных жителей ДНР женщинами-военными ВСУ

Женщины-военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали в убийствах мирных жителей в селе Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал беженец из региона Владимир, передает РИА Новости.

По его словам, среди солдат ВСУ были три-четыре девушки, которые забегали в дома и бросали по несколько гранат в каждую комнату. Он добавил, что после этого военные простреливали каждый пол пулеметами, чтобы никто не остался в живых. Владимир рассказал, что ВСУ убивали мирных жителей уже при отступлении из Новотроицкого, стреляя в дома из танков.

Ранее стало известно, что при отступлении из населенного пункта Курской области украинские военные били по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе. Также утверждается, что солдаты ВСУ подвергали мирных жителей избиениям.