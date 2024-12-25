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15:35, 25 декабря 2024Силовые структуры

Суд выделил в отдельное производство дело обвиняемого в теракте сообщника бойца ММА

У обвиняемого в теракте в Москве бойца ММА Ахъядова был сообщник
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве суд выделил в отдельное производство дело обвиняемого в теракте сообщника бойца ММА. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлены обвинения по статьям 205 («Террористический акт»), 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным агентства, следствие устанавливает соучастника Ламберда Ахъядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По информации гособвинителя, обвиняемый вступил с ним в преступный сговор.

По версии следствия, фигурант хотел вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), он был завербован в Турции. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Следователи считают, что Ахьядов хотел завладеть табельным оружием полицейского, чтобы устроить стрельбу в парке «Зарядье», где вечером в канун Нового года находилось много людей. В темное время суток он перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем из-за форменной одежды и не успел довести замысел до конца.

Подозреваемого задержали 1 января 2022 года. Отмечается, что он оказал сопротивление, распылив в сторону полицейского газовый баллончик. Также сообщается, что у мужчины нет постоянного места жительства и официального трудоустройства, он женат, имеет двоих малолетних детей. За карьеру в ММА он провел на ринге 14 поединков, последний — в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что расправу над инспектором МАДИ в парке Зарядье квалифицировали как теракт.

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