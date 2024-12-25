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20:17, 25 декабря 2024Мир

Три страны НАТО признались в неготовности противостоять России

Independent: Финляндия, Латвия и Эстония не готовы противостоять России без США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб, президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эстонии Кристен Михал признались в неготовности противостоять России без опоры на США. Об этом политики рассказали в интервью изданию Independent.

«Мы не готовы. Это абсолютно очевидно. Мы не можем продолжать лишь надеяться на то, что США будут по-прежнему активно участвовать в делах Европы», — отметил, в частности, латвийский лидер.

При этом все три политика призвали своих союзников увеличить военные расходы. Кроме того, сомнения европейских лидеров в способности защитить себя без помощи США подчеркивают, что и оказывать военную помощь Украине страны Европы самостоятельно не смогут, указали в издании.

Ранее стало известно о стремлении НАТО увеличить присутствие в Эстонии. При этом в Североатлантическом альянсе возникли проблемы в достижении этой цели из-за нехватки британских войск.

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