Три страны НАТО признались в неготовности противостоять России

Independent: Финляндия, Латвия и Эстония не готовы противостоять России без США

Президент Финляндии Александр Стубб, президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эстонии Кристен Михал признались в неготовности противостоять России без опоры на США. Об этом политики рассказали в интервью изданию Independent.

«Мы не готовы. Это абсолютно очевидно. Мы не можем продолжать лишь надеяться на то, что США будут по-прежнему активно участвовать в делах Европы», — отметил, в частности, латвийский лидер.

При этом все три политика призвали своих союзников увеличить военные расходы. Кроме того, сомнения европейских лидеров в способности защитить себя без помощи США подчеркивают, что и оказывать военную помощь Украине страны Европы самостоятельно не смогут, указали в издании.

Ранее стало известно о стремлении НАТО увеличить присутствие в Эстонии. При этом в Североатлантическом альянсе возникли проблемы в достижении этой цели из-за нехватки британских войск.