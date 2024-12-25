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12:22, 25 декабря 2024Экономика

Тысячи жителей российского города остались без тепла

Тысячи жителей Ворошиловского района Ростова-на-Дону остались без тепла
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без отопления — за утро среды, 25 декабря, там произошли две коммунальные аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратили на портале 1rnd.ru.

По информации источника, в Забайкальском переулке в среду, 25 декабря, произошел прорыв теплотрассы, из-за чего тепла лишились жильцы домов, расположенных на улицах Ларина, Погодина, Нансена, Нариманова, Башкирской, а также в Оренбургском переулке и на проспекте Нагибина. В данный момент на месте ЧП работают две бригады специалистов. Власти пообещали вернуть тепло в дома до 15 часов этого же дня.

Помимо этого, из-за аналогичной аварии на проспекте Королева, 2/3, с отключениями отопления столкнулись жильцы еще 41 дома в Северном жилом массиве Ворошиловского района. Ремонт собираются завершить до 14:30 часов среды. Наконец, около 80 тысяч ростовчан со вчерашнего дня находятся без отопления в микрорайоне Северный.

Накануне стало известно, что около 80 тысяч жителей Ростова-на-Дону остались без отопления из-за прорыва на котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» в Северном микрорайоне. Многие горожане также пожаловались на отсутствие горячей воды.

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