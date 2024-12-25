Украинского боевика заочно осудили за приказ обстрелять жилой массив в ДНР

Суд заочно дал 24 года боевику «Азова» за приказ обстрелять Старый Крым в ДНР

Суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Прокопенко, приказавшего обстрелять жилой массив в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в главной военной прокуратуре.

Украинского боевика признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на жизнь двух и более человек, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с 17 по 25 марта 2022 года орудийный расчет по приказу Прокопенко осуществил неизбирательный обстрел пгт. Старый Крым, в результате чего были повреждены частные домовладения. Местные жители успели укрыться и не пострадали.

Прокопенко скрылся от следствия за пределами России. Он был объявлен в международный розыск 16 августа и заочно арестован.

Ранее суд вынес приговор в отношении трех военнослужащих отдельного отряда специального назначения «Азов», обстрелявших село в ДНР осколочно-фугасными минами.