В Харьковской области 500 тысяч абонентов остались без отопления

В Харьковской области полмиллиона абонентов остались без отопления. Об этом сообщил министр развития территорий Украины Алексей Кулеба, передает «РБК-Украина».

По его словам, после атаки российских войск по украинским энергообъектам обесточенными оказались 2677 домов в регионе. Он добавил, что перебои с теплоснабжением также есть в 55 домах Днепропетровска и 100 домах Зеленодольска. Кроме того, министр сообщил, что в Ивано-Франковской области без тепла остался 81 жилой дом.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар российских войск по энергетике страны. По его словам, специалисты работают над восстановлением подачи света в нескольких регионах.