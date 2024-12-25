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12:13, 25 декабря 2024Бывший СССР

В Харьковской области полмиллиона абонентов остались без отопления

В Харьковской области 500 тысяч абонентов остались без отопления
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Marina.Backgrounds / Shutterstock / Fotodom  

В Харьковской области полмиллиона абонентов остались без отопления. Об этом сообщил министр развития территорий Украины Алексей Кулеба, передает «РБК-Украина».

По его словам, после атаки российских войск по украинским энергообъектам обесточенными оказались 2677 домов в регионе. Он добавил, что перебои с теплоснабжением также есть в 55 домах Днепропетровска и 100 домах Зеленодольска. Кроме того, министр сообщил, что в Ивано-Франковской области без тепла остался 81 жилой дом.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар российских войск по энергетике страны. По его словам, специалисты работают над восстановлением подачи света в нескольких регионах.

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