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00:23, 25 декабря 2024Мир

В Иране разблокировали WhatsApp и Google Play

Власти Ирана одобрили разблокировку WhatsApp и Google Play
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Власти Ирана одобрили решение о разблокировке в стране мессенджера WhatsApp и магазина приложений Google Play. Об этом сообщает агентство IRNA.

Утверждается, что решение было принято большинством голосов на Высшем совете страны по информационной безопасности. При этом Instagram, Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), X, YouTube, TikTok и Telegram все еще запрещены к использованию в Иране.

WhatsApp и Google Play были заблокированы в стране в сентябре 2022 года после протестов из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которую обвинили в неправильном ношении хиджаба.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин усомнился в скорой блокировке мессенджера WhatsApp в России. Он допустил, что WhatsApp может пойти на диалог с Роскомнадзором для сохранения позиций на российском рынке.

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