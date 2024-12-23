В Госдуме оценили возможность блокировки WhatsApp

Депутат Горелкин: WhatsApp вряд ли в скором времени будет заблокирован

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин усомнился в скорой блокировке мессенджера WhatsApp в России. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Депутат объяснил, что мессенджер пользуется популярностью у россиян, поэтому вряд ли ему грозит блокировка в ближайшее время. Он допустил, что WhatsApp может пойти на диалог с Роскомнадзором для сохранения позиций на рынке. «Если мессенджер откажется выполнять требования закона, то получит не блокировку, а еще несколько штрафов», — добавил Горелкин.

Ранее депутат Андрей Свинцов назвал вероятность блокировки мессенджера в России довольно высокой.

13 декабря стало известно о блокировке мессенджера Viber в России. Поводом стали многочисленные нарушения сервисом требований российского законодательства к организаторам распространения информации.