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21:32, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

В Госдуме оценили возможность блокировки WhatsApp

Депутат Горелкин: WhatsApp вряд ли в скором времени будет заблокирован
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aloisio Mauricio / Globallookpress.com

Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин усомнился в скорой блокировке мессенджера WhatsApp в России. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Депутат объяснил, что мессенджер пользуется популярностью у россиян, поэтому вряд ли ему грозит блокировка в ближайшее время. Он допустил, что WhatsApp может пойти на диалог с Роскомнадзором для сохранения позиций на рынке. «Если мессенджер откажется выполнять требования закона, то получит не блокировку, а еще несколько штрафов», — добавил Горелкин.

Ранее депутат Андрей Свинцов назвал вероятность блокировки мессенджера в России довольно высокой.

13 декабря стало известно о блокировке мессенджера Viber в России. Поводом стали многочисленные нарушения сервисом требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

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