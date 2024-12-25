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18:41, 25 декабря 2024Бывший СССР

В России ответили на призыв США своим гражданам покинуть Белоруссию

Захарова: призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию — провокация
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom  

Заявления США с призывом к американским гражданам покинуть Белоруссию являются провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы характеризуем вот это очередное, аналогичное ранее дававшимся, заявление со стороны США как провокацию», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что это не первое подобное заявление со стороны Госдепартамента США. Она вспомнила, что такое случалось в августе 2023 года. Представитель МИД заявила, что в США продолжают нагнетать напряженность перед выборами в Белоруссии в январе 2025 года.

23 декабря Государственного департамент США (аналог МИД) выпустил обращение к гражданам Соединенных Штатов о необходимости срочно покинуть Белоруссию. «Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

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