В России порассуждали о международных последствиях крушения самолета в Казахстане

Политолог Бовт: крушение самолета в Казахстане может иметь серьезные последствия

Крушение самолета Azerbaijan Airlines с россиянами на борту под Актау в Казахстане может иметь очень серьезные международные последствия в том случае, если версия с попаданием птиц в борт не подтвердится. Об этом порассуждал в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

По словам Бовта, в том случае, если подтвердится версия о крушении самолета из-за последствий работы системы противовоздушной обороны, это повлияет на те компании, которые еще летают в Россию, а президент Азербайджана Ильхам Алиев не оставит случившееся без реакции.

«Ильхам Алиев не даст замять ход расследования», — подытожил Бовт.

Ранее появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет. В свою очередь, российские военблогеры увидели на фюзеляже рухнувшего самолета признаки следов подрыва зенитной ракеты.

Самолет рухнул 25 декабря. На борту находились, по разным данным, 67 или 69 человек, среди них 16 граждан России. Жертвами стали 38 человек.