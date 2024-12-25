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00:37, 25 декабря 2024Экономика

В России разработают новую платформу по контролю за переводами граждан

РБК: ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Alejandro Escamilla / Unsplash

Центробанк (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации сведения о подозрительных операциях физлиц для блокировки их активности. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Речь идет о клиентах-дропах, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денежных средств или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или прочих незаконных операций.

Отмечается, что Банк России уже наладил процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц с отдельными кредитными организациями, но регулятор может доводить информацию о дропах лишь до того банка, клиентами которого они являются.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», — указал Шабля.

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Данная система позволит кредитным организациям пользоваться данными и принимать превентивные меры по недопуску дропов к открытию карт или ограничению ряда банковских продуктов, добавил он.

Ранее в ЦБ проинформировали, что в третьем квартале 2024 года мошенники похитили со счетов россиян 9,3 миллиарда рублей, чуть больше 40 процентов из которых пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя до этого самыми масштабными были потери по операциям с использованием карт.

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