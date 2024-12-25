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23:44, 25 декабря 2024Россия

В российском городе мужчина врезался в здание военкомата и поджег автомобиль

Shot: «Патриот» снес забор и врезался в здание военкомата, водитель поджег авто
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Водитель внедорожника УАЗ «Патриот» тараном снес забор и врезался в здание военного комиссариата в российском городе Гусь-Хрустальный, после чего поджег авто. По предварительным данным, мужчина совершил это под воздействием мошенников с Украины, сообщает Telegram-канал Shot, опубликовав видео с места происшествия.

50-летний мужчина за рулем автомобиля целенаправленно въехал в забор, сломав ворота, а затем влетел в двери главного входа бывшего военкомата. Затем вышел из машины, совершио поджог и попытался сбежать с места преступления, но был задержан на месте.

Затем по адресу прибыли спасатели МЧС, они быстро ликвидировали возгорание. В настоящее время задержанного допрашивают следователи, он дает показания.

Ранее стало известно, что в центре Москвы мужчина кинул коктейль Молотова в полицейскую машину. Предварительно, поджигатель стал жертвой мошенников, его задержали.

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