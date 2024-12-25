В российском городе осудили гражданина Нидерландов за нападение на сотрудника полиции

В Москве осудили гражданина Нидерландов за нападение на сотрудника полиции

В Москве осудили гражданина Нидерландов за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Он осужден по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

О случившемся стало известно 4 октября. Гражданин Нидерландов ударил по лицу сотрудника полиции, который сделал ему замечание. Инцидент произошел у станции метро «Смоленская».

Полицейский сделал иностранцу замечание после того, как тот сбил дорожный знак. В ответ силовик получил удар в лицо. Иностранца отправили под стражу на два месяца.

Таганский суд Москвы приговорил его к трем годам колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве отправили под стражу напавшего на полицейского голландца.