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17:05, 25 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе осудили мужчину за расправу над знакомым с особой жестокостью

В Петербурге осудили мужчину за убийство, совершенное с особой жестокостью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге осудили мужчину за расправу, совершенную с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он осужден по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом») УК РФ.

По данным следствия, ночью 16 сентября 2023 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, где в ходе возникшего конфликта облил знакомого горючей жидкостью и поджог. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи провели необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего и допросили свидетелей.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. А также взыскал 84 290 рублей материального ущерба и миллион рублей морального вреда.

Ранее сообщалось, что россиянин переехал знакомую на авто и удушил ее для сокрытия следов преступления.

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