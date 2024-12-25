В российском городе сосед с топором угрожал женщине с ребенком

В петербургской коммуналке сосед с топором два года угрожает женщине с ребенком

В одной из коммунальных квартир Санкт-Петербурга сосед с топором два года угрожает женщине и ее четырехлетнему сыну. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, женщина рассказала журналистам, что они с ребенком стали жертвами неадекватного мужчины. По ее словам, однажды пьяный сосед распылил баллончик в лицо ее сына. В результате он был госпитализирован с химическим ожогом. Затем мужчина угрожал ее матери ножом, сказала она. Женщина отметила, что он по сей день приходит и ждет ее у дверей либо с ножом, либо, как в этот раз, с топором. Она добавила, что мужчину привлекали к ответственности, суд признал его вменяемый и дал часы обязательных работ. Кроме того, ему выписывают административные штрафы, их сумма превышает 100 тысяч рублей.

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