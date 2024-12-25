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16:26, 25 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчину осудили на 18 лет за участие в террористической организации

В Ростове-на-Дону мужчину осудили за участие в террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону мужчину осудили на 18 лет за участие в террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Он осужден по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, Алексей Черныш принимал участие в деятельности террористического сообщества. 26 января 2019 года в Луганской Народной Республике (ЛНР), он, зная о деятельности батальона «Айдар», (признан в России террористической организацией и запрещен) добровольно вступил в его состав.

Там его обеспечили оружием, боеприпасами, военной формой и необходимой амуницией. Черныш выполнял боевые дежурства по охране территории расположения подразделений батальона. Кроме того, он прошел обучение по физической подготовке и правилам обращения с оружием и взрывными устройствами.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в ДНР наемницу из Грузии осудят за участие в боевых действиях на стороне Украины.

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