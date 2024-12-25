В российском регионе осудили мужчину за производство 65 килограммов наркотиков

В Тверской области осудили мужчину на 17 лет за 65 килограммов наркотиков

В Тверской области осудили мужчину на 17 лет за 65 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он осужден по статьям 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере»), 228.3 («Незаконные приобретение, перевозка и хранение прекурсоров наркотического средства в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, мужчина действовал в составе организованной группы и в период с февраля по июнь 2023 года занимался производством и сбытом наркотических веществ. В ходе следственных действий силовики ликвидировали подпольную нарколабораторию, из которой было изъято 65 килограммов наркотиков и около 120 килограммов прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что организовавших нарколабораторию россиян приговорили к длительным срокам.