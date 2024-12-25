В российском регионе осудили троих мужчин на сроки до 12 лет за незаконное хранение оружия

В Севастополе осудили троих мужчин за незаконное хранение оружия

В Севастополе осудили троих мужчин на сроки до 12 лет за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, в которую входили сторонники украинской националистической идеологии. Трое местных жителей сделали схрон с оружием. Силовики обнаружили в нем три гранаты РГ-42, три универсальных запала для гранат, пистолет, около 400 патронов разного калибра и составные части огнестрельного оружия и боеприпасов. Ранее двое из участников этой группы были осуждены за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Суд приговорил организатора к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей. Один сообщник получил восемь лет и два месяца колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей, а второй — шесть лет и два месяца условно с испытательным сроком на 2,5 года и штраф 13 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили местного жителя за незаконное изготовление оружия.