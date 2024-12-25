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18:54, 25 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника мошенников

В Московской области задержали пособника мошенников, обманувших пенсионерку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Московской области задержали пособника мошенников, обманувших пенсионерку. Об этом сообщило в своем Telegram-канале «МВД Медиа».

Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 64-летней женщине из города Лобня позвонили мошенники под видом телекоммуникационной компании и выманили паспортные данные. Дальше с ней связался якобы сотрудник полиции, который сообщил о подозрительных действиях с ее счетом и попытке вывести деньги на спонсирование Украины. Затем аферист предложил выполнить указания якобы сотрудников Центробанка и ФСБ для предотвращения этих действий.

Таким образом пенсионерка лишилась 200 тысяч рублей, передав их якобы доверенному лицу, которое приехало к ее дому. На следующий день она планировала передать еще деньги, но в какой-то момент у нее закрались подозрения и она обратилась в полицию.

Там сотрудники полиции подтвердили ее опасения и сообщили, что она стала жертвой мошенников. Но узнав, что курьер приедет снова, устроили засаду и задержали его с поличным.

В ходе следственных действий была установлена его причастность еще к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что еще одного участника обмана певицы Ларисы Долиной задержали в Тольятти.

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