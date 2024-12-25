В Сербии протестующие перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД

Протестующие сербы перекрыли движение перед зданиями правительства и МИД

Протестующие из-за обрушения железнодорожного вокзала в Нови-Саде сербы перекрыли движение на улицах перед зданиями правительства и МИД Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что студенты собрались на перекрестке крупнейших улиц Неманина и Кнеза Милоша, на которых расположены офис сербского правительства, МИД, здания Минобороны, а также иностранные посольства и различные госорганы.

Организаторы массового протеста заявили, что почтут память пострадавших в трагедии 15 минутами молчания, а после понесут тысячу писем с требованиями расследовать инцидент Верховному госпрокурору Загорке Доловац.

Ранее участники протеста прогнали людей с флагами Евросоюза (ЕС) с митинга. Уточняется, что активисты заподозрили их в провокациях.