Протестующие в Сербии напали на людей с флагами Евросоюза

Протестующие в Белграде выгнали с митинга провокаторов с флагами Евросоюза

В Белграде протестующие прогнали людей с флагами Евросоюза (ЕС), заподозрив их в провокациях. Об этом сообщает РИА Новости.

Происшествие снял на видео местный активист. Он уточнил, что протестная акция прошла в воскресенье, 22 декабря, в связи с трагедией в Нови-Саде. «Но Запад врет, что это против России. Мы даже били тех, кто пришел с флагом ЕС», — рассказал активист.

1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился бетонный козырек, в результате чего погибли 14 человек. После этого в стране начались протесты. Оппозиционные движения и активисты призвали граждан пройти шествием до администрации города для оглашения своих требований.