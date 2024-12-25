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13:41, 25 декабря 2024Россия

В Северной Осетии родители массово забирают детей из школ. Это происходит из-за атак дронов на регионы Северного Кавказа

Глава Северной Осетии Меняйло: родители забирают детей из школ после атак дронов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожары в России

Кадр: МЧС России

Жители Северной Осетии стали массово забирать детей из школ и детских садов на фоне взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, это связано с паникой из-за непроверенной информации: Telegram-каналы сообщили о возможном налете беспилотника на телевышку во Владикавказе, однако руководитель региона опроверг эти сведения.

Глава региона призвал местных жителей не поддаваться панике

Меняйло рассказал, что поступает информация о том, что родители забирают детей из учебных и дошкольных заведений. «Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации», — написал он и заверил, что новых чрезвычайных происшествий на территории региона не происходило.

Кадр: МЧС России

Позже глава Северной Осетии со ссылкой на Минобороны сообщил, что взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа произошел из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, который был сбит в 8:28. Эту версию, добавил Меняйло, подтверждают и предварительные результаты следствия.

По данным Минобороны, БПЛА пытались атаковать ряд регионов Северного Кавказа.

Стало известно об угрозе обрушения здания ТЦ после взрыва

Первая информация о взрыве в ТЦ появилась утром 25 декабря. Тогда сообщалось, что в происшествии могли пострадать от 9 до 13 человек — большинство из них являются сотрудниками «Алании Молл». Одного человека спасти не удалось.

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По информации Shot, существует угроза обрушения здания ТЦ, пожарные работали аккуратно, в 10:15 пожар был полностью ликвидирован.

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