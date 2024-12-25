В США объяснили применение Украиной террористических методов

Политолог Доктороу: Украина прибегает к терроризму из-за отчаяния

Украина вынуждена прибегать к террористическим методам из-за неспособности изменить ситуацию на фронте, заявил американский политолог Гилберт Доктороу. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Есть старое, довольно неприятное выражение: "кто не умеет, учит других". Есть и другое: "если у вас не получается на поле боя, то используйте терроризм"», — сказал эксперт, добавив, в этом случае также «уместно использовать слово "отчаяние"».

Ранее Доктороу предупредил, что запуском новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Москва дала понять западным союзникам Украины, что больше игр не будет.