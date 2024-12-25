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01:53, 25 декабря 2024Мир

В США оценили серьезность намерений Трампа приобрести Гренландию

New York Post: Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Cheney Orr / File Photo / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп всерьез настроен на покупку Гренландии и Панамского канала. Такую оценку намерениям политика дали газете New York Post информированные источники.

«Президент серьезен на сто процентов», — подтвердил один из собеседников издания.

Как утверждает другой источник New York Post, Трамп верит, что «те империи, которые не растут, начинают рушиться». Он отметил, что республиканец «благоволит» бывшим президентам США, которые проводили экспансии на континенте и способствовали расширению территории страны.

«Он знает, что это наследие, которое не может быть искажено или отнято политической оппозицией», — объяснил собеседник газеты.

Ранее Трамп написал в соцсети, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают контроль над Гренландией абсолютной необходимостью». До этого с призывом «купить» Гренландию к республиканцу обратился бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй.

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