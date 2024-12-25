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21:52, 25 декабря 2024Мир

В США заявили о планах Трампа привлечь в команду лидеров Кремниевой долины

Hill: Трамп решил привлечь в команду критиковавших его лидеров Кремниевой долины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brandon Bell / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп привлекает в свою команду ведущих представителей технологического сектора, несмотря на то, что во время его первого президентского срока Кремниевая долина в основном поддерживала демократов. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Отмечается, что некоторые из лидеров Кремниевой долины сделали взносы по одному миллиону долларов в фонд инаугурации Трампа. Эксперты пояснили, что это сближение связано с желанием технологических лидеров сохранить свое влияние и избежать конфронтации с новой администрацией Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным по решению украинского конфликта. Избранный американский лидер вновь отметил, что если бы он был главой государства вместо действующего президента Джо Байдена, то не допустил бы начала конфликта на Украине.

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