В Южной Корее допустили выдачу ордера на арест президента из-за неявки на допрос

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во второй раз не явился на допрос

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во второй раз не явился на допрос к следователям по поводу объявления им военного положения, южнокорейское антикоррупционное ведомство может выдавать ордер на его арест. Об этом сообщает Bloomberg.

Политик не явился на запланированный допрос в Управление по расследованию коррупции (CIO), через неделю после того, как он впервые проигнорировал запрос следователей.

Отмечается, что решение президента неоднократно уклоняться от допросов может на первых порах отсрочить судебное разбирательство по его делу, но также повышает вероятность его ареста. Глава CIO О Дон Ун заявил, что ведомству еще предстоит решить, стоит ли выдавать ордер на арест Юн Сок Ёля, если он не явится на допрос добровольно.

Ранее полиция Южной Кореи начала проверять историю звонков Юн Сок Ёля из-за военного положения. Специальную следственную группу интересует, имели ли место звонки другим ключевым участникам тех событий. Правоохранители получили соответствующий ордер.