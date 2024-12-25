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14:56, 25 декабря 2024Россия

Вдова участника СВО узнала о поддельной личности прожившего с ней 13 лет мужа

Под Челябинском вдова бойца СВО лишилась выплат из-за поддельных документов мужа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Челябинской области вдову участника специальной военной операции (СВО) лишили выплат из-за поддельной личности ее мужа. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в Telegram.

Омбудсмен назвала данный случай самым необычным в ее практике. По словам Сударенко, обратившаяся к ней за помощью россиянка рассказала, что прожила с супругом 13 лет. За это время у пары появились двое детей. Также подчеркивается, что мужчина неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы.

«Собрав документы на выплаты, она получила отказ. Оказалось, что все эти годы ее муж пользовался поддельными документами и сейчас она даже настоящего имени его не знает», — написала правозащитница.

Сударенко добавила, что теперь в этой истории предстоит разобраться судебным органам.

Ранее стало известно о многодетной жительнице Челябинской области, которой около полутора лет пришлось добиваться выплат за не вернувшегося с СВО мужа. В соцслужбе россиянке объяснили отказ отсутствием сведений о заключении ее мужем контракта. Как утверждает женщина, выплаты не произвели даже после вынесенного в ее пользу решения суда.

ЖЗЛ
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