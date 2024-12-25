Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда

BFMTV: во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда

Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело машиниста. Движение поездов по маршруту Париж — Лион было остановлено на несколько часов. Инцидент произошел на участке недалеко от города Муазне. В поезде находились 400 пассажиров, они не пострадали.

Ранее сообщалось, что огромный игрушечный перец упал на рельсы и задержал прибытие поезда в лондонском метро. Неизвестный счастливчик выиграл плюшевый перец чили на рождественской ярмарке и случайно уронил его в ожидании поезда.