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00:05, 26 декабря 2024Мир

Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда

BFMTV: во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело машиниста. Движение поездов по маршруту Париж — Лион было остановлено на несколько часов. Инцидент произошел на участке недалеко от города Муазне. В поезде находились 400 пассажиров, они не пострадали.

Ранее сообщалось, что огромный игрушечный перец упал на рельсы и задержал прибытие поезда в лондонском метро. Неизвестный счастливчик выиграл плюшевый перец чили на рождественской ярмарке и случайно уронил его в ожидании поезда.

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