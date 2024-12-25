Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело машиниста. Движение поездов по маршруту Париж — Лион было остановлено на несколько часов. Инцидент произошел на участке недалеко от города Муазне. В поезде находились 400 пассажиров, они не пострадали.
Ранее сообщалось, что огромный игрушечный перец упал на рельсы и задержал прибытие поезда в лондонском метро. Неизвестный счастливчик выиграл плюшевый перец чили на рождественской ярмарке и случайно уронил его в ожидании поезда.