Военкор рассказал подробности массированного удара ВС России

Поддубный: массированный удар ВС России пришелся по объектам энергетики и ВПК

Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России пришелся по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом рассказал журналист Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Воздушная тревога снова ревет над большей частью Украины. Новые взрывы звучат в Днепропетровске и Кременчуге», — отметил военкор.

Поддубный рассказал подробности массированного удара ВС России по энергоинфраструктуре Украины утром 25 декабря. По его информации, в Кременчуге полностью выведена из строя ТЭЦ, в Днепропетровске и Зеленодольске повреждены теплоэлектростанции. Также журналист сообщил об ударах по заводу «Южмаш» в Днепропетровске и бронетанковому заводу в Харькове.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике страны. По его словам, зафиксированы отключения электричества в нескольких регионах.