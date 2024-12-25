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12:04, 25 декабря 2024Бывший СССР

Военкор рассказал подробности массированного удара ВС России

Поддубный: массированный удар ВС России пришелся по объектам энергетики и ВПК
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Массированный удар Вооруженных сил (ВС) России пришелся по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом рассказал журналист Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Воздушная тревога снова ревет над большей частью Украины. Новые взрывы звучат в Днепропетровске и Кременчуге», — отметил военкор.

Поддубный рассказал подробности массированного удара ВС России по энергоинфраструктуре Украины утром 25 декабря. По его информации, в Кременчуге полностью выведена из строя ТЭЦ, в Днепропетровске и Зеленодольске повреждены теплоэлектростанции. Также журналист сообщил об ударах по заводу «Южмаш» в Днепропетровске и бронетанковому заводу в Харькове.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике страны. По его словам, зафиксированы отключения электричества в нескольких регионах.

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