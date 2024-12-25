ВС России начали бои за село Нескучное в ДНР

Рогов: ВС России начали бои за освобождение села Нескучное в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России начали бои за село Нескучное, расположенное к югу от поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он рассказал, что российские войска продвинулись от населенного пункта Сторожевое в сторону трассы, ведущей к Гуляйполю.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переходе микрорайона Северный в Часовом Яре под контроль ВС России. Он также отметил небыстрое, но успешное освобождение города.