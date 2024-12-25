ВСУ начали использовать американские подствольные дробовики в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать в зоне специальной военной операции американские подствольные дробовики 12-го калибра М26 MAAS. Об этом сообщают «Известия».

Украинские военные планируют применять оружие для борьбы с беспилотниками. Отмечается, что эти дробовики, которые монтируются на штурмовых винтовках, применялось армией Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане, в основном для решения инженерных задач, в том числе взламывания дверей. При этом они могут использоваться как самостоятельное оружие, также их устанавливают с помощью планки Пикатинни под ствол штурмовых винтовок М4 или М16.

В октябре неназванный украинский чиновник заявил, что страна рассматривает возможность восстановления ядерного арсенала. Как он утверждал, на создание первой ядерной бомбы может понадобиться несколько недель.