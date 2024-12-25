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01:30, 26 декабря 2024Наука и техника

ВСУ получили подствольные дробовики для борьбы с БПЛА

«Известия»: ВСУ получили дробовики MASS для борьбы с беспилотниками
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили подствольные дробовики 12-го калибра M26 Modular Accessory Shotgun System (MASS) производства США. Их планируют использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщают «Известия».

Издание обратило внимание на фотографию, демонстрирующую MASS в подразделениях ВСУ. M26 — это дробовик 12-го калибра, который крепится под стволом штурмовых винтовок M4 и M16. Также существует приклад и пистолетная рукоятка, позволяющие использовать дробовик в качестве самостоятельного оружия. Для изделия весом 1,2 килограмма (1,9 килограмма в автономном варианте) разработаны магазины на три и пять патронов. Эффективная дальность стрельбы MASS — 30 метров.

Подствольный дробовик разработали для сил специальных операций США в конце 1990-х годов, а в 2011-м MASS приняли на вооружение. Дробовик применяли в Афганистане и Ираке, где оружие использовали для проламывания дверей при помощи специальных патронов и стрельбы нелетальными боеприпасами.

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Двукратный чемпион России по стендовой стрельбе, инструктор по боевой подготовке центра «Патриот» Курской области Владимир Стародуб отметил, что для борьбы с квадрокоптерами лучше использовать обычный длинноствольный дробовик. По его словам, современные дроны могут нести заряд с диаметром разлета поражающих элементов до 30 метров, поэтому важно уничтожить дрон как можно раньше.

В июле стало известно, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции начали использовать патроны «Перехват» 12-го калибра для борьбы с дронами. Специальный боеприпас содержит соединенные нитью свинцовые элементы.

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