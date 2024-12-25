В Германии объяснили причину увольнения Зеленским посла в Берлине

Bild: Зеленский уволил посла Украины в Германии Макеева из-за критики

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Алексея Макеева из-за малой помощи Киеву от Берлина. Об этом пишет Bild.

По информации издания, преемником Макеева станет Евгений Корнийчук, действующий посол Украины в Израиле. Официальная причина лишь в массовых перестановках в структуре украинского МИД. Однако Bild пишет, что всему виной критика Макеева на этом посту.

В адрес посла негативно высказывался его предшественник Андрей Мельник, который занимал этот пост семь лет. Поводом для критики стал тот факт, что Макееву следовало «убедить Германию оказать больше помощи Киеву».

Официально никто это информацию в Киеве не подтверждал и не опровергал.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский готовит большие перестановки в МИД Украины. Кроме того, свое место работы поменяют несколько десятков послов Украины в других странах.