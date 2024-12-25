Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи на встрече с раввинами

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 декабря, встретился с раввинами и зажег свечи, подаренные президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 25 декабря одновременно отмечаются Рождество (католическое) и Ханука.

«Сегодня я вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи. Именно эту ханукальную менору подарил Президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года», — написал Зеленский.

10 декабря 2023 года сообщалось, что на инаугурации Милея премьер-министр Венгрии Виктор Орбан застал Зеленского врасплох. Отмечается, что политик неожиданно столкнулся с главой государства и начал ему что-то рассказывать. На протяжении всего разговора Зеленский постоянно кивал.