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21:14, 25 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи

Зеленский зажег подаренные президентом Аргентины свечи на встрече с раввинами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 декабря, встретился с раввинами и зажег свечи, подаренные президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 25 декабря одновременно отмечаются Рождество (католическое) и Ханука.

«Сегодня я вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи. Именно эту ханукальную менору подарил Президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года», — написал Зеленский.

10 декабря 2023 года сообщалось, что на инаугурации Милея премьер-министр Венгрии Виктор Орбан застал Зеленского врасплох. Отмечается, что политик неожиданно столкнулся с главой государства и начал ему что-то рассказывать. На протяжении всего разговора Зеленский постоянно кивал.

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