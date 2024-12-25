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12:15, 25 декабря 2024Ценности

Земфира показала новую внешность на фото

48-летняя певица Земфира показала фото с длинными светлыми волосами
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @zemfiraworld (внесена Минюстом в реестр иноагентов)

Российская рок-певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известная как Земфира, показала новую внешность на фото. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя исполнительница продемонстрировала черно-белый снимок, где предстала у имитирующей корни дерева декорации. При этом она позировала с длинными светлыми волосами и макияжем, подчеркнувшим скулы и глаза.

В свою очередь, в подписи знаменитость поздравила подписчиков с католическим Рождеством, которое празднуется в ночь на 25 декабря.

Ранее сообщалось, что российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вновь кардинально сменила имидж.

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