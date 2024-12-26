49-летний Педро Паскаль обнажился на пляже

Чилийско-американский актер Педро Паскаль обнажился на пляже. Соответствующая публикация появилась на странице актрисы Люкс Паскаль в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном видео 49-летний артист запечатлен в одних лишь красных шортах. Он лежал на шезлонге и читал книгу. Когда камера приблизилась к нему, звезда «Гладиатора-2» и «Одного из нас» отвлекся от чтения, посмотрел в объектив и застенчиво улыбнулся.

В ноябре сообщалось, что Педро Паскаль снял топлес своего коллегу — известного ирландского актера Пола Мескала — и показал фото фанатам. Тогда Мескал предстал на размещенном кадре в коротких шортах и с голым торсом.