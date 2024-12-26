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04:30, 26 декабря 2024Ценности

52-летний Джаред Лето показал фото топлес

52-летний вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето показал фото топлес
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Джаред Лето

Джаред Лето. Фото: @jaredleto

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето поделился фото в откровенном образе. Серия снимков опубликована на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летний певец сфотографировался в зеркало в разноцветной расстегнутой рубашке. Вокалист группы Thirty Seconds to Mars также снялся топлес, демонстрируя фанатам подтянутое тело.

В июне Джаред Лето посетил показ Vogue World в Париже в трусах и подвергся критике в сети. Исполнитель вышел в свет в длинном прозрачном жилете, черных трусах и высоких сапогах с небольшим квадратным каблуком. Свой образ он дополнил массивной цепью с крестом и красными декоративными напальчниками.

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