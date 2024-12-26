Аксенов ответил на слова Зеленского о невозможности вернуть контроль над Крымом

Аксенов назвал признанием неизбежности слова Зеленского о Крыме

Слова Владимира Зеленского о невозможности Украины взять под контроль Крым являются признанием неизбежного, считает глава полуострова Сергей Аксенов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».

Так он прокомментировал слова Зеленского, который в интервью французской газете Le Parisien признал, что из-за отсутствия необходимых сил для возвращения занятых Россией территорий Украина может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

«То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью. Но это не значит, что они не попробуют нагадить нам и какие-то попытки не могут быть осуществлены», — сказал Аксенов.

По его словам, нельзя с доверием воспринимать то, что говорит противник. Крым при этом готов к любому развитию ситуации, заверил Аксенов. Он подчеркнул, что диверсанты в любой момент могут попытаться высадиться на территорию полуострова, ВСУ могут пытаться и дальше наносить ракетные удары.

Сенатор Сергей Цеков, также комментируя слова Зеленского, ранее заявил, что он объективно оценил ситуацию, так как власти Украины действительно не располагают возможностями вернуть «территории, которые они считают своими».