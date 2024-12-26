Байден раскритиковал российские удары по энергетике Украины

Байдена возмутил удар ВС РФ 25 декабря по объектам энергетики на Украине

Действующий президент США Джо Байден возмутился российскими ударами по военно-промышленному комплексу Украины и энергетической инфраструктуре страны. Слова политика передает газета The Hill.

«Мы считаем, что цель этой возмутительной атаки — лишение украинцев доступа к теплу и электричеству в зимний период. Это была попытка поставить под угрозу безопасность энергосистемы страны», — отметил американский лидер.

По мнению Байдена, мир вместе с США должны продолжать поставлять помощь Украине до тех пор, «пока она не одержит победу в конфликте». Кроме того, политик подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать «неустанно работать над укреплением позиций Киева».

25 декабря Вооруженных сил (ВС) России нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.