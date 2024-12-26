Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:36, 26 декабря 2024Мир

Байден раскритиковал российские удары по энергетике Украины

Байдена возмутил удар ВС РФ 25 декабря по объектам энергетики на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий президент США Джо Байден возмутился российскими ударами по военно-промышленному комплексу Украины и энергетической инфраструктуре страны. Слова политика передает газета The Hill.

«Мы считаем, что цель этой возмутительной атаки — лишение украинцев доступа к теплу и электричеству в зимний период. Это была попытка поставить под угрозу безопасность энергосистемы страны», — отметил американский лидер.

По мнению Байдена, мир вместе с США должны продолжать поставлять помощь Украине до тех пор, «пока она не одержит победу в конфликте». Кроме того, политик подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать «неустанно работать над укреплением позиций Киева».

25 декабря Вооруженных сил (ВС) России нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сорвана серия готовившихся Украиной покушений на высокопоставленных военных Минобороны

      Выигравший 110 миллиардов рублей участник лотереи объявился через девять месяцев

      Лукашенко поздравил Боярского с юбилеем

      В отношении пытавшегося зайти в российскую школу мужчины с ножом возбудили дело

      В российской школе нашли бездыханного охранника

      Россия захотела открыть консульства в четырех городах Азии

      В российском городе раздели Ленина

      Обстрел ВСУ повредил 15 легковых автомобилей в российском регионе

      Суд обязал вернуть в Россию картину XVI века

      Роднина ответила на претензии по поводу гражданства США у ее дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше