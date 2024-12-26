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20:17, 26 декабря 2024Мир

Бильдебергский клуб возглавил бывший генсек НАТО

Daily Mail: бывший генсек НАТО Столтенберг возглавил Бильдебергский клуб
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMO / IMAGO / Globallookpress.com

Бывший генсек НАТО Столтенберг возглавил Бильдебергский клуб, став его председателем. Об этом пишет The Daily Mail.

Издание связывает назначение Столтенберга главой организации со скорой инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Экс-генсек был впервые привлечен к работе клуба «благодаря своему опыту в области трансатлантической политики», отмечается в материале.

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«Основанный в 1954 году, Бильдербергский клуб давно привлекает внимание своими тайными встречами в фешенебельных отелях на альпийских курортах, где участники обсуждают международные отношения, экономику и безопасность», — указывает газета.

Ранее Столтенберг призвал Украину временно уступить России территории ради немедленного прекращения огня. По его словам, Киеву важны гарантии безопасности, которые могут включать вступление в НАТО и другие способы поддержки.

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