Чистки Си Цзиньпина в армии объяснили

Bloomberg: причиной чисток в армии Китая стала подрывающая войска коррупция

Возможной причиной чисток в армии Китая стала подрывающая войска коррупция, которая также негативно сказывается на боеспособности и качестве вооружений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Главной проблемой для Китая, по-видимому, является взяточничество, которое подрывает качество оружия и возможности таких подразделений, как ракетные войска, которые контролируют ракеты и ядерный арсенал страны и могут сыграть решающую роль в случае конфликта за Тайвань», — отмечается в материале агентства.

Авторы материала отмечают, что официально в Китае инициировано «не так уж и много» антикоррупционных дел. Однако многие из них носят закрытый характер и проходят под грифом «серьезных нарушений дисциплины и закона».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что чистки в Народно-освободительной армии Китая, которые прежде всего касаются ракетных войск и Военно-морских сил исключают гипотетическую войну за Тайвань в скором времени, так как эти структуры должны играть ключевую роль в боевых действиях подобного уровня.