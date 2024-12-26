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08:49, 26 декабря 2024Мир

Чистки Си Цзиньпина в армии объяснили

Bloomberg: причиной чисток в армии Китая стала подрывающая войска коррупция
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Возможной причиной чисток в армии Китая стала подрывающая войска коррупция, которая также негативно сказывается на боеспособности и качестве вооружений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Главной проблемой для Китая, по-видимому, является взяточничество, которое подрывает качество оружия и возможности таких подразделений, как ракетные войска, которые контролируют ракеты и ядерный арсенал страны и могут сыграть решающую роль в случае конфликта за Тайвань», — отмечается в материале агентства.

Авторы материала отмечают, что официально в Китае инициировано «не так уж и много» антикоррупционных дел. Однако многие из них носят закрытый характер и проходят под грифом «серьезных нарушений дисциплины и закона».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что чистки в Народно-освободительной армии Китая, которые прежде всего касаются ракетных войск и Военно-морских сил исключают гипотетическую войну за Тайвань в скором времени, так как эти структуры должны играть ключевую роль в боевых действиях подобного уровня.

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