В США исключили войну за Тайвань по одной причине

Bloomberg: чистки в китайской армии исключают войну за Тайвань в скором времени

Чистки в Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые прежде всего касаются ракетных войск и Военно-морских сил (ВМС) исключают войну за Тайвань в скором времени, так как эти структуры должны играть ключевую роль в боевых действиях подобного уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Хотя Китай добился быстрого прогресса в военной технике, построив все — от авианосцев до гиперзвуковых ракет, его способность превратить это в эффективные боевые операции остается серьезной проблемой, особенно если придется вести какие-либо боевые действия», — отмечается в материале издания.

Авторы материала отмечают, что ракетные войска являются ключевым приоритетом модернизации НОАК в ближайшие годы. По их словам, именно здесь были вскрыты наиболее серьезные коррупционные схемы, из-за чего китайские власти сконцентрируют ресурсы по их выявлению и пресечению, а не подготовке к гипотетическому конфликту.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти Китая сместили еще двух военных, заместителя командующего сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ю Хайтао и командующего ВМС Южного командования Ли Пэнчэна из членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). Уточняется, что подобное можно считать новой волной чисток в вооруженных силах страны.