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08:18, 26 декабря 2024Мир

В Китае начали новую волну чисток в армии

Bloomberg: в Китае начали новую волну чисток, смещая военных из органов власти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Китая сместили еще двух военных, заместителя командующего сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ю Хайтао и командующего Военно-морскими силами (ВМС) Южного командования Ли Пэнчэна из членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Законодательный орган лишь заявил, что Ю [Хайтао] и Ли [Пэнчэна] подозреваются в нарушении закона и дисциплины, что является типичным для Коммунистической партии определением коррупции. Их уходы — последний признак того, что антикоррупционная кампания (...) продолжается безостановочно», — отмечает агентство.

Авторы материала предполагают, что подобное может говорить о начале новой волны чисток в армии, которые замедлят ее модернизацию. В частности, речь идет о ракетных войсках, где, по их словам, существует множество доказательств коррупции. Кроме того, они обратили внимание и на зону ответственности смещенных военных. В частности, Ли Пэнчэн отвечал за командование флотом в регионе Южно-Китайского моря, являющегося зоной повышенной напряженности.

16 декабря телеканал CNN сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин начал действовать против своих сторонников, о чем якобы свидетельствует увольнение по обвинению в коррупции адмирала Мяо Хуа с поста главы политического комитета Центрального военного совета. Адмирал начинал карьеру там же, где и Си Цзиньпин, — в прибрежной провинции Фуцзянь, что может говорить об их долгом знакомстве.

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