Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

Комик Андрей Бебуришвили заявил, что разбил машину в Москве

Популярный российский комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили заявил, что разбил машину. Подробностями он поделился в эфире шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики», запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Бебуришвили, авария произошла в Москве. Он рассказал, что не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего машина не вошла в поворот и врезалась в отбойник. «Я просто уже понял, что надо поворачивать, а она не поворачивает. Слава богу, все обошлось», — отметил комик. Он добавил, что в тот момент находился в машине один.

Ранее Бебуришвили раскритиковал российское сообщество стендап-комиков. По его словам, юмористы часто негативно отзываются друг о друге за спиной.

Перед этим звезда Comedy Club назвал Таиланд «адом во всем». Бебуришвили также посочувствовал россиянам, которые туда переехали.