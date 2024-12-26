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17:04, 26 декабря 2024Бывший СССР

Депутат Рады заявил о подрыве способности ВСУ удерживать фронт

Депутат Рады Дубинский: подорвана возможность и способность ВСУ удерживать фронт
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживать фронт подорвана. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Подорвана сама институциональная возможность и способность ВСУ удерживать фронт. Прежде всего из-за высокого уровня дезертирства, скотского отношения к солдатам, бусификации и всепоглощающей коррупции», — объяснил Дубинский.

По его словам, с середины мая, когда на Украине был принят новый закон о мобилизации, потери территорий и живой силы ВСУ стали расти в геометрической прогрессии. При этом, добавил нардеп, у населения катастрофически падает мотивация служить в армии.

Ранее стало известно о лжи вышестоящему начальству, характерной для всех уровней командования ВСУ. Об этом рассказал украинский волонтер, глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут.

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