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14:14, 24 декабря 2024Бывший СССР

Волонтер ВСУ рассказал о лжи на всех уровнях командования

Волонтер ВСУ Чмут: для всех уровней характерна ложь вышестоящему командованию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Для всех уровней командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) характерна ложь вышестоящему начальству. Об этом заявил украинский волонтер, глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

«На всех звеньях наверх принято докладывать, что все хорошо, все держится, позиции наши. А на самом деле это не так», — высказался волонтер.

Чмут также пожаловался на недостаток офицеров, готовых говорить правду начальству. Он подчеркнул, что рассказывающие о негативном положении командиры ВСУ лишаются должностей. По мнению волонтера, это стало одной из главных причин высоких потерь украинской армии и сложившейся ситуации на фронте.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в желании закрыть последний источник «адекватной информации». По ее словам, власти Украины планируют мобилизовать сотрудников аналитического проекта DeepState.

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