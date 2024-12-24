Волонтер ВСУ рассказал о лжи на всех уровнях командования

Волонтер ВСУ Чмут: для всех уровней характерна ложь вышестоящему командованию

Для всех уровней командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) характерна ложь вышестоящему начальству. Об этом заявил украинский волонтер, глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

«На всех звеньях наверх принято докладывать, что все хорошо, все держится, позиции наши. А на самом деле это не так», — высказался волонтер.

Чмут также пожаловался на недостаток офицеров, готовых говорить правду начальству. Он подчеркнул, что рассказывающие о негативном положении командиры ВСУ лишаются должностей. По мнению волонтера, это стало одной из главных причин высоких потерь украинской армии и сложившейся ситуации на фронте.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в желании закрыть последний источник «адекватной информации». По ее словам, власти Украины планируют мобилизовать сотрудников аналитического проекта DeepState.